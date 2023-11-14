«Насилие над младенцами, женщинами, детьми»: Турция хочет засудить премьера Израиля Нетаньяху

Турция подала иск к премьеру Израиля Нетаньяху, обвинив его в геноциде в Газе

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Fotostand / Reuhl

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Турция наиболее резко отреагировала на военный конфликт в секторе Газа.

Власти Турции подали иск к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, обвинив его в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщил адвокат правящей в Турции Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что происходящее в секторе Газа должно рассматриваться на международном уровне.

В настоящее время документ направлен на рассмотрение Минюста Турции.

«Любой международный протест или давление суда замедлят насилие над младенцами, женщинами, детьми и всеми гражданскими лицами, подвергшимися геноциду, и принесут облегчение этим беззащитным людям», — сообщил ТАСС адвокат Бурак Бекироглу, который является одним из трех инициаторов иска.

Турецкое агентство Anadolu, журналисты которого ознакомились с документом, уточняет, что в иске указано, что премьер Нетаньяху совершил целый ряд преступлений, таких как «война, геноцид и преступление против человечности» на глазах у всего мира, а также содержится информация о применении Израилем оружия, запрещенное международным законодательством.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Обострение на Ближнем Востоке прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он указал на попытку Вашингтона подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками. Урегулировать этот кризис будет возможно лишь после решения политических вопросов, в частности создания Палестинского государства. По его словам, позиция Москвы основана на решении совета ООН 1948 года, предусматривавшая создание двух независимых суверенных государств — Израиля и Палестины. Однако на деле все обстоит иначе. Причем часть земель, которую палестинцы считали своей исконно, занял Израиль в разное время и различными способами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган отказался считать Нетаньяху своим собеседником.