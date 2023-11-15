Боятся западные «партнеры»: что Россия показала на выставке Dubai Airshow 2023

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Помимо авиации и ракет на выставке в Дубае широко представлены беспилотники и средства борьбы с ними.

В Дубае, где проходит одно из самых престижных авиашоу, главной звездой второго дня стали российские «Аллигаторы», которые называют королями СВО. Пока потенциальные покупатели смотрели в небо, обозреватель «Известий» Николай Иванов пытался посидеть в кабине американского истребителя, но ему не дали и тогда он нашел кое-что получше.

Пилотажная группа «Рыцари» из ОАЭ. Французский истребитель Mirage. И даже исполинский Airbus. А это тот самый F-16, который выпрашивают украинцы у натовцев. На самом деле, истребитель далеко не новый. В эксплуатации — с 1978 года. Зато наши новинки — действительно новинки.

«В небе он такой один. Хорошо узнаваемый профиль нашего Ка-52 „Аллигатор“. Благодаря соосной системе, то есть двум несущим винтам, он может делать такое», — показывает на месте событий корреспондент Николай Иванов.

У вертолета прекрасная выживаемость. А сам он способен уничтожать и бронетехнику, и скопления живой силы, и укрепления противника.

«Вертолет может с отрицательным углом скольжения выполнять полет по окружности. Наш вертолет имеет самую высокую скорость полета вбок — до 180 километров в час», — рассказывает представитель Рособоронэкспорта Николай Рубан.

Поэтому его так боятся западные «партнеры». В НАТО Ка-52 называют суперхищником. Он отлично проявляет себя в зоне СВО. А вот эти ракеты иностранная публика видит впервые.

«Высокоточная крылатая ракета Х-69 даже визуально отличается от своих собратьев. Считается, что боеприпасы с квадратным сечением проще размещать в отсеках», — показывает корреспондент Николай Иванов.

Вопреки ожиданиям Запада, наши оружейники от санкций никак не пострадали. Потому что импортозамещение первым делом началось именно в военной сфере.

«У нас были двигатели для ракеты К-35, украинский двигатель «Артем», головка была «Арсенала». Все это давно уже кануло в вечность. Мы занимаемся только за счет наших российских возможностей», — напоминает генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Иностранцы в восторге и от нашего модернизированного Ил-76.

«Эта модель подходит для коротких взлетных полос или когда нет других вариантов. Ил-76 - лучший самолет, который хорошо подходит для очень больших грузов, которые превышают весовую норму», — отмечает гость авиашоу.

Конкурент, американский «Геркулес», — четко на противоположной стороне выставки. Будто нарочно. Он участвовал во всех крупных международных конфликтах, начиная с 1956 года.

«Все-таки это разные платформы, с разными двигателями и, естественно, с разными задачами. Поэтому мы готовы в честной борьбе выигрывать. Пока переговорные позиции от 40 до 50 самолетов нового Ил-76МД с новыми двигателями, с новым крылом, с новым оборудованием», — подчеркнул генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Алмаз-Антей» привез ЗРК «Викинг», «Торы», С350 «Витязь». Одна пусковая установка вооружена дюжиной ракет. Цели — все, что движется.

«Все — от беспилотников до ракет баллистических. Поэтому вот пусковая эта система достаточно перспективное и очень серьезное оружие для обеспечения безопасности воздушных рубежей», — рассказывает заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.

Беспилотники — отдельная тема. Их на выставке много. В самых разных модификациях. Вот установка, которая может запускать рой дронов-камикадзе. А у нас в павильоне — сразу несколько уничтожителей беспилотников-самоубийц.

«Позволяет обнаруживать каналы связи беспилотных летательных аппаратов и осуществлять постановку помех каналам связи и навигации беспилотных летательных аппаратов. Дальность — не менее 1,8 километра», — объясняет специалист Рособоронэкспорта.

На сегодня портфель заказов на поставку наших вооружений — 50 миллиардов долларов. И он продолжает пополняться.