«Не обратили внимания»: что рассказала мать девочки, пострадавшей от насильника на концерте Костюшкина

Мать девочки, которую чуть не изнасиловали на концерте, написала заявление

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago; 5-tv.ru

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С ребенком, которого пытались изнасиловать в толпе, работают психологи.

Концерт знаменитостей в столичном ТЦ омрачило мерзкое происшествие. Прямо во время выступления Стаса Костюшкина неизвестный мужчина воспользовался тем, что мать отвлеклась, и начал приставать к малолетней девочке.

После акта насилия над ребенком мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию. Об этом сама женщина рассказала в беседе с 5-tv.ru. С ребенком, пострадавшей от попытки изнасилования, работают психологи, а полиция разыскивает подозреваемых.

«Никто не обратил внимания. Может, как раз и воспользовался таким моментом: людное место», — отметила Юлия.

Мать девочки добавила, что на руку злоумышленнику сыграло и то, что ее дочь — тихая и спокойная, поэтому она и не позвала на помощь сразу, хоть мама находилась на расстоянии всего полутора метров.

«Она не сообразила, не стала искать меня рядом, побежала, попросила помощи у девушки», — поделилась мать девочки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как школьницу чуть не изнасиловали во время выступления Стаса Костюшкина в столичном ТЦ.