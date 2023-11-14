Мира не будет? Украина может не подписать договор с РФ после окончания конфликта

Буданов: Киев может не подписать мир с РФ даже после окончания конфликта

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В ГУР Незалежной считают, что юридическое урегулирование может растянуться на десятилетия.

Киев может не заключить с Москвой мирный договор даже после завершения конфликта. Такой сценарий допустил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов

«Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», — цитирует его украинский журнал «Новое время».

Буданов считает, что урегулирование конфликта с юридической точки зрения может затянуться на долгие десятилетия. По его словам, в истории уже были подобные примеры, когда конфликт заканчивался без соответствующих соглашений. Таким образом, после Второй мировой войны СССР и Япония не подписывали документов по Курильским островам.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США предположили, как могут пройти переговоры Путина и Зеленского.