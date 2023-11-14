«Он найдет способ»: поедут ли принц Гарри и Меган Маркл на день рождения Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Albert Nieboer

Читайте нас в: Дзен Новости

Что сейчас происходит в самой известной британской семье?

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не посетят семейный ужин по случаю дня рождения короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в день своего 75-летия британский монарх встретится с волонтерами, а потом проведет в Букингемском дворце прием для медсестер Национальной службы здравоохранения. Встречи с принцем Гарри и его супругой в графике короля не оказалось — однако, по некоторым данным, сын поздравит отца звонком по телефону.

«Он найдет способ связаться с ним в частном порядке, чтобы поздравить Его величество с днем рождения, как он всегда делал», — заявил источник.

Отношения принца Гарри с семьей начали ухудшаться с 2020 года. Тогда он и его жена Меган Маркл потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул.

В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Со временем отношения Гарри и Меган с родственниками так и не наладились. В последние же месяцы скандал и взаимные претензии лишь усугубили ситуацию в королевской семье. Как дальше будут складываться отношения родственников — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принц Гарри испортил отношения с семьей из-за Кейт Миддлтон.