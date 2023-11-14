Губернатор Носов рассказал о достижениях Магаданской области

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Чиновник сообщил их в ходе выставки-форума «Россия».

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в рамках выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ, рассказал о ключевых достижениях региона по развитию горнодобывающей и рыбной промышленности, а также новых туристических программах и культурных проектах.

«В регионе появились уникальные новые золотодобывающие фабрики. Магадан был и остается „золотым сердцем“ страны — это никто не оспаривает. Мы занимаем первое место по добыче рассыпного золота. Но начинаются изыскания и других полезных ископаемых — это и цинк, и медь. Развивается энергетика — Колыма динамично развивается», — сообщил он.

Также Носов подчеркнул, что область не снижала темпы развития ни в пандемию, ни под санкциями, а по уровню привлекательности регион и вовсе вошел в топ-10 страны.

«Мы — первые в Российской Федерации по темпам роста инвестиций на душу населения. И не только в золото сегодня инвестируют — началось возрождение рыбной отрасли», — уточнил он.

Также в рамках выставки состоялся концерт «Душа Севера», спектакль «Голос северного сияния», показ кинокартины «Белый снег» и серия мастер-классов по игре на национальных инструментах и изготовлению изделий из меха и бисера. Еще гости «России» получили возможность в этот день встретиться с трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам Еленой Вяльбе.