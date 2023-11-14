Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Российская армия успешно сорвала наступление противника на запорожском направлении.

У командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдают нервы из-за успехов ВС России в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает издание Myśl Polska.

Военное руководство Незалежной отдало приказ бросить в бой за Работино основные силы девятого армейского корпуса, состоящего из мехбригад и имеющего на вооружении немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. Однако украинцы «попали в подготовленную русскими ловушку», пишут авторы.

«У командования ВСУ сдали нервы», — указано в материале.

Уточняется, что нацисты планировали подавить работу российской артиллерии и танки ВС РФ, однако боевики ВСУ были ликвидированы первыми. Для этого российская армия позаботилась об обширных минных полях, а также применила противотанковые ракеты, тяжелую технику и ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ВСУ потребовали уволить Валерия Залужного.