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По данным Минсельхоза, цены на куриные яйца за год подскочили минимум на 24%.

Ценами на куриные яйца, резко взлетевшими за последние недели — заинтересовалась ФАС. Будут разбираться, как получилось, что еще недавно десяток стоил около 80-ти рублей. а теперь может и все 150! Антимонопольная служба уже направила запросы в 10 самых крупных торговых сетей. ждут данные и от птицефабрик. Наш корреспондент пока провел собственное расследование.

На ценниках — 130, 140, 150 рублей за десяток. И это еще не предел. Куриные яйца на крымских рынках — теперь самая ценная и дефицитная валюта. Подорожание любимого народного продукта заметили и в столичном регионе.

«Цены — да. Но в некоторых местах, например, здесь — прилавок с яйцами вообще почти пустой», — говорит жительница Москвы Татьяна.

В Башкирии только за неделю прирост к стоимости составил больше пяти процентов. Примерно столько же — в Петербурге. Переписывают ценники и на Урале. Это при том, что в регионе расположены сразу несколько птицефабрик.

По данным Минсельхоза, цены на куриные яйца за год подскочили минимум на 24%. Впрочем, это хорошо видно даже по ценникам: десяток яиц первой категории в Екатеринбурге стоят уже дороже 100 рублей, хотя недавно такой же лоток отдавали за 80 и 85.

Цена на куриное яйцо складывается из нескольких составляющих. Помимо кормов и витаминов, это затраты на транспортировку, логистику и оборудование. Причем эти компоненты непрерывно дорожали весь год.

«70-80% микро и макроэлементов, мы связаны с Китаем, а Китай — это, соответственно, по курсу евро/доллар, и они в два раза подняли стоимость. Поэтому автоматически подорожала стоимость кормов для кормления птицы», — рассказал Магомед Гаджимурзаев, начальник МКУ «Отдел сельского хозяйства Буйнакского района».

Нынешний скачок цены, по мнению экспертов, закономерный итог.

«Выросли тарифы на грузоперевозки, на ГСМ, а мы должны помнить, что любая птицефабрика — это большой комплект движущихся механизмов, выросли цены на витамины, на вакцины — на 15-20%, и самое страшное — выросли цены на запасные части, на ремонт оборудования», — отметил маркетолог Игорь Качалов.

Тем не менее, Федеральная антимонопольная служба уже начала проверку крупнейших производителей яйца на предмет сговора.

«На основе полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен», — сообщили в ФАС.

Одновременно правительство вводит сразу несколько радикальных регулирующих мер. С 1 декабря на полгода запрещается вывоз пищевого яйца за пределы России.

«Российские куриные яйца, которые не росли в цене достаточно долгое время, они очень конкурентоспособны на внешних рынках, и ограничение экспорта поможет стабилизировать цены», — пояснил экономист Максим Чирков.

Помимо этого, Минсельхозу рекомендовано увеличить импорт куриных яиц из дружественных стран. А Минпромторг проведет работу с торговыми сетями, чтобы те заключали долгосрочные контракты на поставку. Это позволит спрогнозировать объемы рынка и сделает ценообразование более прозрачным.