«Каждый день выживали»: как вывозили из сектора Газа вторую группу россиян

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Сложнее всего, говорят россияне, было тем беженцам, кто добирался до КПП «Рафах», единственному выходу в Египет, с юга сектора Газа.

Прямо сейчас в Москву летит вторая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа. 98 спасенным оказали первую медицинскую помощь, врачи будут сопровождать группу на протяжении всего пути. В российском МИД заявили, что эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока в безопасности не окажутся все наши соотечественники, которые обратились за помощью. С теми, кому уже посчастливилось выбраться из пекла живыми, перед вылетом пообщался корреспондент «Известий» Ахмед Аскер.

«Эти автобусы с российскими гражданами ждали почти всю ночь. Дорога от КПП „Рафах“, который находится между Египтом и сектором Газа, заняла несколько часов. И вот только под утро люди смогли добраться до отеля. Всего 98 человек. Здесь они смогут отдохнуть, получить необходимую помощь и отсюда же выехать в аэропорт, где они смогут вылететь в Россию», — передает с места событий корреспондент Ахмед Аскер.

Горячая вода, чай, еда и первая за много дней возможность спать без страха за свою жизнь — всего этого люди, покинувшие охваченный боями сектор Газа, были лишены долгое время. Разрушенные здания, нет электричества — бежать пришлось не только от обстрелов, но и гуманитарной катастрофы.

«Каждый день выживали. Мы думали, проснемся завтра утром или нет. Я ложилась спать одетая. Потому что каждую ночь были взрывы. Мы вскакивали и бежали. Брали только сумки, которые были у нас с документами», — вспоминает Татьяна Абдухаттаб.

Во время одной из таких бомбежек у Татьяны Абдухаттаб погибли родственники, которые жили в соседнем доме. Говорит, ее семья хотела эвакуироваться в первый же день военной операции. Но из-за проволочек со стороны израильских властей разрешение на выезд долго не выдавали. Но сейчас это уже вторая группа россиян, которая покинула сектор и добралась до Каира. 39 человек из них — дети. Большинство эвакуированных говорят, что хотят остаться в России насовсем, возвращаться в сектор Газа им просто некуда.

«Наших домов уже нет, ничего не осталось, одни руины. У меня был дом, была клиника своя. Теперь у меня ничего не осталось. Мы все ушли, просто сбежали от бомбежек», — рассказывает Эхаб Салах.

Сложнее всего, говорят россияне, было тем беженцам, кто добирался до КПП «Рафах», единственному выходу в Египет, с юга сектора Газа. Дорога, соединяющая северный и южный районы, была постоянно под обстрелами или вовсе перекрыта израильской армией. Из-за нехватки транспорта многим приходилось идти пешком.

«Как видно, вещей не так много. Люди успели взять с собой все самое необходимое. Теплой одежды нет ни у кого. Сейчас в Каире температура под +20 градусов, но в Москве около +5. Впрочем, наши волонтеры все предусмотрели, и каждый сможет получить зимние вещи прямо в аэропорту Домодедово», — уточняет корреспондент Ахмед Аскер.

Сразу по прибытии в отель Каира волонтеры и сотрудники МЧС опросили каждого эвакуированного, необходима ли медицинская помощь. Справиться с пережитым стрессом помогают психологи. Россияне говорят, что оказавшись в Каире, первым делом связались с родственниками в России.

«Мы едем с семьей в Челябинск, у меня там живут родители. И они, конечно, нас с нетерпением ждут. Каждый день звонят, каждый день переживают», — объясняет Юлия Абуномос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МЧС России совместно с дипломатами организовали эвакуацию жителей сектора Газа.