Бойцы ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов боевых действий

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вручали их представители фонда «Защитники Отечества».

Первые удостоверения ветеранов боевых действий получили бойцы ЧВК «Вагнер». Вручали их представители фонда «Защитники Отечества».

Как отметили на церемонии, военнослужащие проявили стойкость и отвагу, многие награждены. Церемония прошла в Едином центре поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» образовали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат» и уже готовятся принять участие в боевых действиях на Украине. Российские бойцы уже находятся в зоне проведения спецоперации, где проходят боевое слаживание на полигонах.

Солдаты оттачивают навыки применения FPV-дронов. Им также предстоит работа со ствольной артиллерией и тяжелой техникой, в частности танками и БМП-3.