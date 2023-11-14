«Просто ужасно»: Лиза Моряк словесно разнесла «новое лицо» Виктории Бони

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Актриса не оценила изменения во внешности телеведущей.

Жена режиссера Сарика Андреасяна актриса Лиза Моряк не постеснялась высказать свое честное мнение по поводу нового лица телеведущей Виктории Бони. Как пишет StarHit.ru, она оставила гневный комментарий, увидев, как выглядит звезда «Дома-2» после пластики.

«Я оставлю гневный комментарий, но это просто ужасно!» — написала артистка.

Другие комментаторы поддержали ее мнение. На фотографиях, добавили они, Боня активно пользуется фотошопом.

Телеведущая недавно перенесла пластическую операцию в США. Она легла под нож хирурга, чтобы сделать «лисьи глазки», как у модели Беллы Хадид. После восстановления первые две недели Боня сетовала, что не может показать свое лицо, потому что она напоминала себе куклу из фильма ужасов «Пила».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мама Виктории Бони оценила ее «новое» лицо после пластики.