Новым замглавы Минтранса РФ может стать Владимир Потешкин

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Должность покидает Игорь Чалик. Ожидается, что он займет другое место в системе транспортного комплекса России.

Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик может покинуть занимаемый пост уже в декабре. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией. Причины не называются.

Другой источник в отрасти отметил, что ему известно о наличии кандидата. Так, место может занять замруководителя Росавиации Владимир Потешкин. Именно он, по словам источника, является главным кандидатом.

Игорь Чалик после окончания Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации получил второе образование по специальности «Юриспруденция» в столичном МЭСИ.

Некоторое время он был летчиком, командовал воздушным судном, а также был пилотом-инструктором. С 2010-го на протяжении года он выполнял обязанности заместителя гендиректора — директора департамента производства полетов «Аэрофлота», а после занимал должность заместителя гендиректора — летного директора авиакомпании.

На пост замминистра транспорта он заступил в январе 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Владимир Путин уволил Алису Безродную с должности замминистра юстиции.