День Хабаровского края прошел на выставке-форуме «Россия»

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В Комсомольске-на-Амуре до сих пор собирают лучшие истребители.

На Международной выставке-форуме «Россия», которая проводится в Москве на ВДНХ, состоялся день Хабаровского края. Об этом сообщили организаторы о вторник, 14 ноября.

Достижения региона в сфере реализации инфраструктурных проектов, развития промышленности, образования представил глава региона Михаил Дегтярев.

«Мы выпускаем самолеты, строим корабли, производим бензин и металл: Комсомольск-на-Амуре давно стал инженерной столицей России. Наших предков сюда манили золото и пушнина, рыба и таинственный океан», — отметил Дегтярев, рассказывая о Хабаровском крае.

Губернатор также пригласил посетителей выставки посетить регион не только с туристическими целями, но и для работы на заводах.

«Мы всегда ждем сильных специалистов и готовы предложить достойные условия. А еще зовем тех, кого привлекает дальневосточный туризм: перелеты к нам стали доступнее, и это — повод увидеть малоизвестные древнейшие наскальные рисунки мамонтов на базальтовых валунах — Петроглифы Сикачи-Аляна, они старше египетских пирамид, а еще Шантарские острова и наш край — родину гренландских китов», — сказал он.

Дегтярев также напомнил, что в Комсомольске-на-Амуре до сих пор собирают лучшие истребители. Однако это не все достижения региона в авиационной отрасли: сейчас уже полностью импортозамещены самолеты Sukhoi Superjet 100, а в городе Охотске Хабаровского края по решению президента РФ Владимира Путина строится первая бетонная взлетно-посадочная полоса.

Кроме того, он поделился успехами Хабаровского края в области образования. По словам губернатора, регион занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и пятое в России в данной сфере. Увлеченных образованием и наукой поддерживают, создавая им высокооплачиваемые рабочие места, добавил он.

«Жители края — деятельные и предприимчивые, они умеют зарабатывать. Для них по поручению Президента России мы разработали мастер-планы развития Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, который подписан Владимиром Путиным буквально на днях. Все это нужно, чтобы повысить качество жизни людей», — указал глава региона.