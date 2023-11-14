В Шереметьево установлен радиолокационный комплекс для борьбы с беспилотниками

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Московский аэропорт неоднократно становился целью для украинских террористов.

В московском Шереметьево установили радиолокационно-оптический комплекс, предназначенный для обнаружения и подавления беспилотников. Соответствующая информация следует из релиза аэропорта.

В воздушной гавани уточнили, что безопасность Шереметьево теперь будет обеспечивать комплекс «ЕНОТ-СД». Он способен самостоятельно фиксировать низколетящих нарушителей воздушного пространства, идентифицировать их с помощью оптики, а также оказывать им противодействие, создавая помехи.

Отмечается, что обеспечивать работу системы будет ПО Лаборатории Касперского с искусственным интеллектом.

Видео с комплексом оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Представители аэропорта Шереметьево показали устройство на выставке «Транспортная неделя — 2023».

Киевский режим с начала спецоперации неоднократно предпринимал попытки атаковать объекты на территории РФ. Московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово временно приостанавливали свою работу — в них объявлялся план «Ковер», в частности из-за атак беспилотников на столичный регион.

Ранее 5-tv.ru писал, что в течение минувшей ночи в небе над Россией были уничтожены четыре беспилотника. Они нацеливались на Московскую, Брянскую и Тамбовскую области.