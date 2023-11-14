Фото: Zuma / ТАСС

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Украинскому военачальнику указали на его самые страшные ошибки.

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного следует отстранить от занимаемой должности за то, что он сделал с армией. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Военнослужащий возмущен решениями главкома. Он, по словам Марченко, на протяжении долгих семи месяцев занимался пиаром контрнаступления ВСУ, а после «пошел в лоб» — прямо на минные поля, где украинцев поджидали российские солдаты.

«Это гений полководческой мысли?» — прокомментировал он в интервью политологу Вадиму Киселеву.

Предложения Залужного Марченко назвал иррациональными. По его словам, украинскому руководству уже пора перестать жить в фантазиях, выдумывая «космические корабли».

Генерал ВСУ напомнил, как Залужный потребовал у западных «помощников» солдат-роботов с искусственным интеллектом, которые были представлены на одной из выставок в США.

«А может, нужно главкома заменить на другого, и на этом все дело закончится. Может, тогда будут прорывы», — заключил Марченко.

Недавно главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил патовую ситуацию на фронте. В интервью изданию The Economist он заявил, что от армии Украины, скорее всего, не стоит ждать «глубокого и красивого прорыва» в зоне спецоперации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина нашла страшный способ напомнить о себе.