Берегите сыновей и дочерей: кто и как заманивает детей в сексуальное рабство

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От этой страшной беды не застрахован никто.

Дети всегда являлись самой уязвимой социальной группой. На протяжении всей истории их незрелостью и наивностью пользовались негодяи всех мастей, и, к сожалению, проблема не исчезла даже с приходом новых, прогрессивных времен.

Напротив, технологические достижения лишь упростили злоумышленникам доступ к детям, усугубив ситуацию с вовлечением несовершеннолетних в секс-индустрию. Насколько велики масштабы беды и как уберечь от нее своих чад?

Масштабы проблемы

Исследователи затрудняются называть точные цифры касательно проблемы детской секс-эксплуатации. Дело в том, что преступники тщательно скрывают любую информацию.

Специалистам известен лишь примерный средний возраст вовлечения детей в проституцию: для США это 12 лет, а для России — 13,5. Пугает тот факт, что большинство взрослых в секс-индустрии было вовлечено в нее еще в детском возрасте.

По имеющимся данным, проблема существует практически во всех регионах России. В крупных городах по типу Москвы пострадавшим бывает проще освободиться и обратиться за помощью, однако в небольших регионах над жертвами больше контроля, в связи с чем повышен риск повторного вовлечения.

Не добровольное, а принудительное

Главное, что нужно понимать в вопросе детской проституции — это не проституция, а секс-траффикинг. Это торговля людьми с целью принуждения их к оказанию сексуальных услуг.

Несовершеннолетний по определению не может дать согласие на оказание секс-услуг, поэтому любой случай детской проституции будет являться торговлей человеком. Процесс завлечения ребенка в индустрию называется «груминг».

В процессе груминга преступник постепенно втирается в доверие к ребенку, внедряя ему определенные мысли, чтобы впоследствии использовать его в своих целях. Некоторые злоумышленники используют детей с целью удовлетворения только себя — по сути они являются простыми насильниками, а некоторые делают это ради извлечения материальной выгоды, принуждая жертву к оказанию онлайн или оффлайн секс-услуг.

Как такое возможно?

В большинстве случаев за оффлайн-грумингом стоят люди, имеющие доступ к ребенку: члены семьи, опекуны, родственники, соседи, знакомые, педагоги и так далее. На удивление, самое малое число случаев выпадает на похищения.

Зачастую детям втираются в доверие через романтические отношения — взрослый может хвалить несовершеннолетнего, дарить подарки, даже притворяться ровесником. Это делается для того, чтобы находящийся в плохих отношениях с родителями или сверстниками ребенок впал в зависимые отношения со злоумышленником.

Особенно легко преступникам заполучить под свой контроль детей из неблагополучных семей, без определенного места жительства, с алкогольными или наркотическими зависимостями, а также с ментальными расстройствами. У зависимых родителей злоумышленники зачастую выкупают детей за алкоголь или наркотические средства.

Опасность онлайн

Из-за того, что доступ в интернет сегодня есть у каждого, начиная с 2010-х все большее распространение получают фото и видеоматериалы с детьми, а также соответствующие прямые эфиры. Несмотря на распространенность веб-кама (эротических прямых трансляций, на которых зрители могут принимать решения, что будет делать стример со своим телом) среди молодежи, а также на стереотип о том, что это безопасный и простой способ заработка, нельзя оправдывать вовлечение в него несовершеннолетних их формальным согласием.

Как уже было сказано, несовершеннолетний по определению не может дать согласие на оказание секс-услуг, а значит, насколько бы «добровольным» не выглядело участие подростков в секс-индустрии, это всегда будет оставаться торговлей детьми, за которую должны нести ответственность виновные лица.

Ребенок, единожды согласившийся показать свое тело, почти со 100%-й вероятностью будет шантажироваться и принуждаться к действиям сексуального характера. Преступник будет требовать выполнения его условий, угрожая рассылкой компромата друзьям, одноклассникам или родителям ребенка.

В худшем случае такие манипуляции приводят к тому, что дети пытаются покончить с собой, не видя выхода из ситуации. Следует понимать, что полиция заинтересована в случаях вовлечения детей в сексуальное рабство, поэтому лучшим способом обезопасить ребенка — будет обратиться в органы правопорядка.

Что нужно знать родителям

Родителям важно как можно раньше начать говорить с детьми о неприкосновенности их тела. Ребенок должен узнать о своих физических и психологических границах, про существование плохих людей, а в более зрелом возрасте про секс и порнографию.

Необходимо объяснить подрастающему человеку, что интимные связи должны быть только по обоюдному согласию, а порнография имеет мало общего с реальностью. Запреты и ограничения обычно плохо работают или не работают вообще, рассказала изданию «Лента.ру» сооснователь фонда «Безопасный дом» Вероника Антимоник.

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