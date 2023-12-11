Лучшие настольные игры для досуга с семьей, друзьями и детьми

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Развлечения из детства актуальны и для взрослых! Вы только попробуйте!

Настольные игры для всей семьи — это такие игры, за которыми объединяются и родители, и подростки, и маленькие дети, и бабушки с дедушками. Они должны быть интересными и доступными всем, с легкими правилами и оригинальным сюжетом. Популярный блогер Чиковани для читателей 5-tv.ru выбрала 5 самых интересных игр, в которые с удовольствием будет играть вся семья.

Зомби в доме

Бестселлер среди настольных игр! Она полюбилась и детям, и взрослым. «Зомби в доме» — абсолютно детская игра, но оторваться от нее не могут и взрослые. Герои приезжают в лес, наступает темнота, кончается бензин, перед ними внезапно оказывается особнячок. А там зомби, злые псы, ядовитые пауки и полный бардак. И началось! В доме помимо врагов встречаются и полезные вещи: оружие, аптечки, доски для заколачивания окон и дверей. У каждого персонажа есть уникальные свойства, которые помогают и ему, и всей команде. Например, у девушки-полицейского есть свой пистолет, ей не надо искать оружие в доме.

Мухобойка

Это веселая настольная карточная игра со сборищем неординарных героев, включая варенье и даже мусорный бак, которые будут помогать или же откровенно мешать! Рекомендуется для игры в кругу друзей семьи и на вечеринке! Эта веселая игра круче, чем фанты. Еще это очень компактная игра, которая пойдет как игра в дорогу, в поезд, в самолет, на пикник, на пляж или на дачу!

Попробуй скажи

Настольная игра для компаний, которая однозначно поднимет настроение даже самому грустному! Она подходит для взрослых и для детей, бабушек и дедушек, друзей и знакомых, для больших компании. Вы не только повеселитесь, но и поупражняетесь в артистизме и улучшите дикцию. Цель игры — угадать наибольшее количество фраз. Отличный подарок на Новый год для мальчиков и девочек.

Продано

Это семейная игра про торговцев недвижимостью с аукционом. Сначала игроки превращают деньги в дома, а затем — дома обратно в деньги. Во время первых торгов игроки пытаются приобрести самую «ценную» недвижимость, чтобы сбыть ее как можно дороже во время следующих торгов. Получив по одинаковому количеству монет, игроки перемешивают общую колоду недвижимости и выкладывают на стол несколько ее верхних карт. Затем начинаются торги, и их участники по очереди увеличивают предыдущую ставку монетами или пасуют. Когда все карты недвижимости разойдутся по рукам, наступает вторая фаза игры — тайный аукцион карт валюты. Все игроки выкладывают перед собой по одной своей карте недвижимости, причем рубашкой вверх. Затем карты вскрываются, и игрок, сыгравший самую «ценную» недвижимость, обменивает ее на самую «дорогую» участвующую в аукционе карту валюты. Отлично подойдет для любителей «Монополии».

Зомби-котята

Настольная игра для тех, кто любит котят и взрываться, и восставать из могилы, и иногда взрываться снова. «Зомби-котята» — стратегическая зомби-версия «русской рулетки». Игроки по очереди берут карты до тех пор, пока кто-то из них не возьмет взрывного котенка. Этот бедолага больше не жилец. Избегайте встречи с пушистым злом при помощи обильного полива леса рук и прочих приемчиков, восставайте из могилы вслед за зомби-котятами, чтобы нести свое возмездие!