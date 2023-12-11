Как правильно загадывать желание на Новый год, чтобы оно точно сбылось?

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В Новый год каждый из нас стремится загадать заветное желание. Но как сделать это правильно? Астролог Юлия Гикис специально для читателей 5-tv.ru рассказала, как загадать желание, чтобы оно точно сбылось.

Любое желание не должно быть навязано извне. Желание также не исполнится, если вы просто написали список того, что обычно просят в новогоднюю ночь. Или то, что загадала подруга. Оно должно быть реальным, и к нему вы можете сами прийти, но хорошо было бы получить побольше энергии.

Желание исполняется, когда оно истинное. Когда импульс идет от сердца. Обязательно перед тем, как прописать желание, задумайтесь — вам правда это нужно? Можно поработать с метафорическими картами перед этим. Посмотреть на карту и спросить себя: «Это правда мне нужно?»

Как правильно загадать желание на Новый год

Попробуйте визуализировать желание, представить и прописать его в реальном времени и детально. Чем больше вы представляете деталей, тем больше вероятность исполнения вашего желания.

Энергия Нового года максимально волшебна! Обязательно зажгите свечи, ведь огонь является связью с ангелом хранителем. Лучше будет, если вы накануне новогодней ночи создадите карту желаний. На отдельном листочке напишите ваши намерения и цели, которые хотите осуществить в новом году. Если поездка на Бали — это что-то заоблачное для вас, то не стоит прописывать это желание на один год! Чтобы желание исполнилось, подумайте, возможно ли это исполнить в течение года.

В Новый год до боя курантов возьмите листок и ручку и попрощайтесь с уходящим годом. Отпустите все обиды и поблагодарите год. Тем самым новое придет намного легче. В бой курантов напишите свои желания. Но если вы не успели, не беда, вы можете прописать свои цели и желания в течении 12 магических дней после новогодней ночи.

1-й день после новогодней ночи поможет исполнить вам все желания, связанные с личностном ростом.

2-й день связан с деньгами и вашими личными доходами.

3-й день связан с коммуникациями и общением.

4-й день связан с недвижимостью и семьей.

5-й день связан с детьми и творчеством.

6-й день — здоровье и служба.

7-й день — партнерство и популярность.

8-й день — кризиса, опасностей и больших денег.

9-й день — путешествий и глубоких знаний, а также высшего образования.

10-й день — карьера.

11-й день — друзья.

12-й день — уединение и мистика, психология.

Если в вашей голове нет конкретных желаний, тогда пропишите себе и своим близким крепкое здоровье — его точно мы желаем от сердца!

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