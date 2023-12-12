Как празднуют Новый год в разных странах: секреты и традиции

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У каждого народа свои фишки для поднятия настроения! Сильно ли они отличаются от российских?

В России традиционно отмечают Новый год в кругу семьи дома. Для россиян это семейный и уютный праздник, когда каждый хочет почувствовать себя беззаботным ребенком, который верит в чудеса. Но что, если заглянуть в разные уголки планеты и узнать, какие традиции есть в других странах мира? Популярный блогер Мару Ору специально для 5-tv.ru рассказала о самых интересных.

Как отмечают Новый год в Армении

Самая популярная новогодняя традиция в Армении — это поход к гостям и принятие гостей. Иногда такие приемы и походы в гости затягиваются до утра! Праздничный стол всегда ломится от количества еды. Еще есть традиционное печенье, которое предсказывает будущее! Люди придают печенью определенную форму, в зависимости от того, с какой целью их пекли. Например, если в доме были молодожены, печенья делали в форме невесты. Если во время готовки, живот печенья набухал — это означало прибавление в семье.

Как отмечают Новый год в Китае

В Китае Новый год празднуют в феврале, и длятся праздники у китайцев аж две недели! Огромное количество китайцев просто мигрируют по всей стране, навещая своих родственников. В каждом городе проводятся массовые гуляния, фестивали, маскарады. А еще вокруг очень много красного цвета, потому что считается, что он отгоняет злых духов, а шум петард не позволяет им приблизиться к городу или к жилищу!

Как отмечают Новый год в Бразилии

Новый год в этой стране посвящают водной богине Иманжи. Ей приносят дары в виде свечей и цветов, которые отправляют вплавь, при этом загадывая желание. Из подарков дарят в небольшие презенты, так как главные сюрпризы они получили на Рождество. В праздничную ночь одетые в белое люди братаются, прощают друг друга и вместе смотрят световое шоу в Копакабане и салют в местечке ди Фрейтас. После Нового года начинается карнавал! Это настоящая феерия радости, красок и красивых костюмов!

Как отмечают Новый год в Таиланде

Тайцы празднуют Новый год весело, соблюдая традиции, а само празднование происходит не один раз! Национальный тайский Новый год празднуется 13 апреля и еще несколько дней после этого. Сам праздник, как правило, тайцы отмечают за семейным столом. Позже начинаются массовые шествия с музыкой, фейерверками. Самой удивительной традицией является привычка обливать друг друга холодной водой! Считается, что, обливая окружающих, ты желаешь им счастья, процветания и накликаешь удачу.