Удар по наливайкам: в России предложили запретить продажу пива в фастфуде
В России предложили запретить продажу пива в заведениях фастфуда
Фото, видео: www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez; 5-tv.ru
Законопроект в настоящее время рассматривают в Госдуме.
Заведения фастфуда могут лишиться лицензии на продажу слабоалкогольных напитков. В Госдуме рассматривают законопроект, который расширит полномочия регионов в этом вопросе.
Документ также позволит решить проблему так называемых наливаек — заведений, расположенных на первых этажах многоэтажек. В них нередко торгуют контрафактом, а посетители таких точек нарушают покой местных жителей.
Правда, эксперты рекомендуют внимательно подойти к критериям на запрет, чтобы не закошмарить малый бизнес и не лишить небольшие приличные бары права на работу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на слабоалкогольные напитки могут установить минимальные цены. Инициатива принадлежит депутатам, а Минпромторг ее поддержал. Нижнюю планку определят для пива, сидра и медовухи. Эксперты считают, что минимальные розничные цены на пиво защитят рынок от некачественной продукции и избавят его от серого импорта.