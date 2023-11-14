Лишь бы не воевать: чемпион мира отказался возвращаться на Украину

Чемпион мира по рыбной ловле Билан отказался возвращаться на Украину

Фото, видео: Instagram* / artur_bilan; 5-tv.ru

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Спортсмену уже пришли две повестки в армию.

Титулованный украинский спортсмен нашел способ уйти от службы в рядах ВСУ. Чемпион мира по рыбной ловле Артур Билан отказался возвращаться на родину после того, как уехал на соревнования в Италию.

Он объявил, что покидает украинскую сборную и остается в Европе со своей женой — по словам Билана, ему уже пришли две повестки. Чемпион подчеркнул, что готов пожертвовать своей карьерой на Украине, лишь бы не идти воевать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что план украинских властей мобилизовать всех мужчин является аксиомой. Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что Киев собирается провести поголовную мобилизацию пригодных к службе украинцев.

Причем сегодня, продолжил глава СНБО, возраст не имеет значения в войсках, да и к тому же не каждый мобилизованный гражданин окажется в штурмовиках или будет нести службу на переднем крае линии соприкосновения.

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