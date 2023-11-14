Финляндия хочет закрыть пункты пересечения границы с Россией

МВД Финляндии: идет подготовка к ограничению движения через КПП на границе с РФ

Фото: © РИА Новости / Игорь Петров

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Страны Запада продолжают вводить санкции, которые, как не раз отмечали эксперты и представители власти, вредят только им.

Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии намерено в ближайшее время подготовить законодательные предложения правительству страны по ограничению работы пропускных пунктов на границе с Россией. Об том заявила глава финского МВД Мари Рантанен.

«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет», — сказала министр в ходе брифинга.

Решение связано с неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Так, только за минувшую неделю из России в Финляндию прибыл 71 проситель убежища. И хотя данный вопрос Хельсинки обсуждал с Москвой, добавила Рантанен, желаемый результат достигнут не был.

Предлагаемые меры не сравнятся с теми, что ограничивали часы работы КПП, они будут жесткими, подчеркнула министр.

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Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

В сентябре Еврокомиссия (ЕК) запретила туристам из России ввозить в европейские страны ряд товаров. В списки попали автомобили, в которых меньше десяти посадочных мест, гаджеты, чемоданы, средства личной гигиены и другие предметы. В ЕК уточнили, что цель использования вещей, в частности транспортных средств, — личная или коммерческая — не имеет значения.

Однако в ноябре Европарламент (ЕП) призвал страны, входящие в Евросоюз, не конфисковывать личные вещи и машины россиян, пересекающих границу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Финляндии конфисковали несколько товарных знаков российских юрлиц.