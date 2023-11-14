Еле говорит и остается в реанимации: последние новости об Александре Митте

Режиссер Александр Митте еле говорит и находится в реанимации

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Состояние 90-летнего народного артиста России врачи оценивают как тяжелое.

Народный артист РФ Александр Митте все еще находится в реанимации. Как стало известно 5-tv.ru, он пребывает в тяжелом состоянии.

Врачи Боткинской больницы Москвы заявили, что с момента госпитализации состояние кинорежиссера как не ухудшилось, так и не улучшилось, оно стабильно.

Из-за перенесенного инсульта Митта с трудом разговаривает, в основном, только односложно отвечает на вопросы — «да» и «нет».

Накануне стало известно, что Митту экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. По данным 5-tv.ru, скорую вызвал сын легенды советского кино из-за того, что Митта начал задыхаться.

Ранее 5-tv.ru собрал культовые фильмы Александра Митты. Он по праву может считаться культовый режиссером российского кинематографа — за его плечами множество шедевров, которые остаются на слуху спустя много лет.