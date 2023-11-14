Рабочую неделю могут сократить на час: как это отразится на зарплате и сотрудниках

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; ТАСС; 5-tv.ru

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Выгодно ли это для государства и как это может сказаться на процессе производства?

В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час — с 40 до 39. Выгодно ли это для государства и как это может сказаться на процессе производства, 5-tv.ru объяснил депутат Госдумы Федерального собрания РФ VI созыва Роман Худяков.

По его мнению, инициатива о сокращении рабочей недели на час имеет место быть. Для производства это время не сыграет никакой роли, а вот для работников будет очень ценным.

«Для нас, как для родителей, это немаловажно, потому что за этот час мы успеваем детей забрать из садика, с продленки. Это огромная помощь со стороны государства для обыкновенных граждан», — подчеркнул Худяков.

Также эксперт привел в пример другой важный аргумент: освобождаясь с работы на час раньше, сотрудник не попадет в огромную пробку на дорогах.

На производство это изменение почти никакого заметного эффекта в денежном и производственном плане не окажет. Негативно повлияло бы сокращение работы на три-четыре часа, но один час никакой «погоды» для производителя и заводов не делает, зато облегчит жизнь людей.

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