dikGAZETE: Украина готова пойти на ядерный терроризм, чтобы о ней вспомнили

Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Рецепт киевского режима прост: одна атомная электростанция, несколько беспилотников — и внимание общественности гарантированно.

Мировая общественность начала отвлекаться от Украины на фоне обострения палестино-израильского конфликта, однако нацисты готовы пойти на радикальные меры, чтобы вернуться на первые полосы СМИ. Об этом пишет dikGAZETE.

В материале обращается внимание на очередную террористическую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Запорожскую АЭС. Станция, расположенная в Запорожской области, является не только самой крупной на территории Украины, но и во всей Европе.

«2 ноября ЗАЭС одновременно атаковали шесть беспилотников», — сообщают авторы.

Журналисты издания напомнили, что украинские диверсанты ранее неоднократно пытались напасть на ЗАЭС. Поэтому можно сделать вывод, что последняя атака была реализована также киевским режимом.

Уточняется, что на станции находятся и производят мониторинг эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Смерть сотрудника организации от снаряда вызвала бы огромный резонанс, отметили авторы. По их словам, это позволило бы Украине вернуть внимание Запада, который сейчас стал больше интересоваться Ближним Востоком.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев совершил провокацию с целью создания угрозы для Запорожской АЭС.