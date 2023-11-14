«Обычно не комментирую»: Милош Бикович поделился эмоциями от будущего отцовства

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Актер ожидает наследника от своей 25-летней возлюбленной Иваны Малич.

Милош Бикович, переживающий один из важнейших периодов в жизни, не смог забыть о беременной возлюбленной даже на премии. Как пишет The Voice, актер стал лучшим в номинации «Кино: новый формат» и посвятил эту победу своей семье.

«Я посвящаю победу своей семье. Я обычно не комментирую личную жизнь. Скажу, что будущее отцовство — это точно самое волнующее событие в моей жизни», — заявил Бикович со сцены.

На данный момент 35-летний российско-сербский артист находится в отношениях с 25-летней Иваной Малич, которая далека от актерской деятельности. На премьеру фильма «Вызов», где Бикович исполнил одну из главных ролей, пара приезжала вместе.

Известно, что избранница звезды по профессии является юристом. С Биковичем она встречается около двух лет.

При этом оба редко раскрывают подробности личных отношений. Зато Малич активно делится личными снимками в соцсетях и, судя по ним, срок беременности у нее небольшой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милош Бикович был назван самым сексуальным мужчиной шоу-бизнеса.