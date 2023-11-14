Медики в России провели уникальную операцию на позвоночнике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

Врачам впервые удалось заменить крестец на протез, напечатанный на 3D-принтере.

Уникальную операцию на позвоночнике провели российские медики. Врачам впервые удалось заменить крестец на протез, напечатанный на 3D-принтере, и тем самым избавив от страданий пациентку, которой грозила пожизненная инвалидность.

Ранее подобные операции считались невозможными. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук — о высоких технологиях, которые помогают жить.

Жить — главная цель для Тамары, у девушки — хондросаркома крестца, иначе говоря, рак костей таза. Первые боли Тамары почувствовала больше года назад, врачи в разных городах считали опухоль грыжей или кистой.

«Болевой порог усилился вообще прям, что уколы и таблетки уже не помогали вообще никак. <…> Все клиники, даже в Питере, мне отказали. <…> И, когда мы ехали сюда в Москву, было безумно страшно услышать такой же ответ — то есть это был бы конец», — говорит Тамара Чертенко.

Все врачи, кроме столичных, прогнозировали Тамаре 10-15 лет с нестерпимыми болями. Однако шанс на нормальную жизнь дают медики в онкоцентре имени Блохина.

Девушке предложили заменить пораженный крестец протезом. Его изготовят на 3D-принтере в Самаре.

«Наверное, уже нет практически таких отделов скелета, которые мы не могли бы заместить. <…> Для крестца практически нет и в мире опыта — и в нашей стране это первая операция. <…> Самое сложное, чтобы этот протез хорошо встал и не было нестабильности», — отметил завотделением опухолей костей, мягких тканей и кожи онкоцентра им. Н. Н. Блохина Аслан Валиев.

Сначала томографию костей отправляют биоинженерам — они и создают 3D протезы. На компьютере модель имплантата подгоняют по размеру и форме с учетом всех анатомических особенностей пациента — перед печатью искусственную кость утверждают хирург и пациент.

«Микрон в микрон должно быть ее реальное воплощение. Она должна полностью соответствовать. <…> Ведь к нему крепятся сухожилия, мышцы, которыми человек ходит. И в пространстве сухожилия должны занять такое же положения, которое было до этого», — объясняет директор НИИ Бионики и персонифицированный медицины Андрей Николаенко.

Тогда же протезирование хирурги проводят на компьютере. Как только все получается виртуально, назначают реальную операцию.

Оперируют Тамару уже три часа — и это только подготовительный этап. Медики сейчас удаляют опухоль и открывают перед нами протез.

Это титановый сплав, он лежит слева. А справа — шаблоны, которые помогут медикам во время операции ставить протез туда, где он должен стоять.

«Такие тырберкулярные штифты, которые имеют пористую поверхность. И в дальнейшем кость будет интегрироваться вместе с металлом через эти поры. <…> Этот собственно имплант будет фиксирован к позвоночнику и к костям таза», — сказал старший научный сотрудник вертебральной онкологии онкоцентра им. Н. Н. Блохина Денис Софронов.

Главное преимущество 3D-протезов — они могут быть любых размеров. И врачам необязательно удалять всю кость, это ускоряет реабилитацию и уменьшает осложнения.

«Подготовительный этап операции мы тщательно проводили. Сохраняли те нервные корешки, которые у нас отвечают за ходьбу. Рассчитываем, что пациентка будет ходить», — добавил он.

За год медики онкоцентра Блохина ставят порядка 30 3D-протезов. Меняют кости таза, кистей и даже грудного отдела, дарят новую жизнь в тех случаях, которые еще пять лет назад были неизлечимыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под постоянными обстрелами и военные врачи в зоне спецоперации, но это не мешает им ежедневно совершать настоящие чудеса. Прямо на передовой они проводят сложнейшие операции.

Например, сумели удалить осколок снаряда, который попал в сердце нашего бойца. Счет шел на секунды — в любой момент металлический кусок мог сместиться, и тогда все было бы кончено.