В Челябинске задержан местный житель при попытке теракта
ФСБ задержала жителя Челябинска, пытавшегося совершить террористический акт
Фото, видео: УФСБ России по Челябинской области; 5-tv.ru
Выяснилось, что мужчина является сторонником идеологии украинских националистов.
Силовики пресекли попытку совершить террористический акт на административном объекте в Челябинске. Об этом сообщает ЦОС управления ФСБ по Челябинской области.
«Установлено, что, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревался совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра», — говорится в сообщении.
При этом россиянин собирался применить самодельные зажигательные гранаты. В отношении него СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.
Обвиняемого уже поместили под стражу, правоохранители продолжают вести расследование и устанавливать обстоятельства.
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