Оказавшаяся в заложницах шиитов гражданка РФ и Израиля призналась в работе на США

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Женщина, находящаяся в Ираке, записала видеообращение, в котором также высказалась конфликте между Израилем и ХАМАС.

Похищенная в Ираке весной 2023 года гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова записала видеообращение. Запись опубликовал иракский телеканал Al Rabiaa.

В четырехминутном ролике Цуркова заявила, что работает на израильские и американские спецслужбы. Она также выступила против действий Израиля в отношении сектора Газа. По словам заложницы, власти этой страны не делают ничего, чтобы освободить этот район.

В июле 2023 года стало известно, что 26 марта в Ираке сторонники шиитского ополчения похитили израильтянку Елизавету Цуркову, имеющую также гражданство РФ, из дома в районе Каррада в Багдаде. Как сообщают журналисты со ссылкой на высокопоставленные источники в иракской службе безопасности, похитители были одеты в официальную форму сотрудников этой службы.

Известно, что Цуркова выехала в Ирак по российскому паспорту. Она побывала в регионе Курдистан, а затем поехала в Багдад. Однако в российском посольстве в Багдаде заявили об отсутствии какой-либо информации о женщине. Глава МВД Ирака генерал-лейтенант Абдул Амир аль-Шаммари и сотрудники иракской службы безопасности отказались комментировать данную ситуацию.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США приложили руку к смерти мирных жителей сектора Газа.