От тюрьмы и сумы: семь звезд, отбывавших наказание в местах лишения свободы

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Steve Vas

Читайте нас в: Дзен Новости

Закон имеет равную силу для всех без исключения, несмотря на медийность и популярность.

Не зря существует пословица «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». Среди звезд можно встретить тех, кто в прошлом отбывал реальные наказания за содеянные проступки, находясь в тюремном заключении. Их пример говорит о том, что закон имеет равную силу для всех без исключения, несмотря на медийность и популярность.

Многие из знаменитостей сожалеют о своем неприятном прошлом и не любят вспоминать о времени, проведенном за решеткой.

Марк Уолберг

Марк Уолберг. Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Свои преступления Марк Уолберг совершил в подростковом возрасте. Как утверждает сам актер, у него было более 20 приводов в полицию за различные проступки. Когда парню было 15 лет, суд его обвинил в издевательстве над несколькими неграми. В 16 лет Марк получил два года лишения свободы за ограбление аптеки и нападение на вьетнамцев. У одного из пострадавших начались после этого случая проблемы со здоровьем. Все эти преступления подросток совершил под действием наркотических средств.

Марк Уолберг просидел в тюрьме всего лишь 45 дней и досрочно был освобожден в связи с юным возрастом. Однако через несколько лет актер попал в поле зрения полиции из-за нападения на соседа, которого он избил и сломал ему челюсть.

Вскоре он устроил драку на одной из вечеринок у Мадонны. Актер понимает, что своими действиями он заслужил клетку. Находясь в тюрьме, Марк Уолберг понял, что это не то, о чем он мечтал.

Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший. Фото: www.globallookpress.com / Exclusivepix Media

Карьерный взлет звезды Голливуда Роберта Дауни-младшего вскружил ему голову. Он начал вести богемный образ жизни, пристрастился к наркотическим веществам и алкоголю. Кроме этого у актера выявили наркотики в доме, поэтому суд приговорил его к трем годам условного срока. При этом актеру было назначено лечение от наркозависимости в принудительном порядке. Однажды Роберт не пришел на один из тестов на содержание наркотиков в организме. За это суд отправил его в тюрьму на шесть месяцев.

Следующее правонарушение Дауни-младший совершил, не придя на комиссию после окончания его условного срока. Теперь он получил реальный срок — три года тюремного заключения. Однако за хорошее поведение он был освобожден досрочно. Актер надеется, что об этом факте в его биографии вряд ли кто вспомнит в Голливуде.

Майк Тайсон

Майк Тайсон. Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

В начале 1990-х известному спортсмену Майку Тайсону суд вынес обвинение в изнасиловании «Мисс Черная Америка». Девушке было 18 лет. Тайсона приговорили к шести годам лишения свободы.

Однако в уголовном деле наблюдается очень много противоречивых моментов. Все указывало на то, что отношения спортсмена и девушки были обоюдными. Однако суд не принял это во внимание и Тайсон был осужден. Из шести указанных лет он провел в тюрьме три года. После освобождения спортсмен принял ислам.

Тупак Шакур

Тупак Шакур. Фото: www.globallookpress.com / Globe Photos

Рэпера Тупака Шакура также, как и Майка Тайсона приговорили к тюремному заключению по обвинению в изнасиловании. Жертвой стала 19-летняя американка Аянна Джексон. Девушка утверждала, что Тупак вместе со своими друзьями надругался над ней в номере отеля.

Музыкант отрицал факт изнасилования, но суд приговорил Тупака к тюремному заключению. Буквально за день до вынесения приговора на рэпера было совершено нападение. В него стреляли. В результате Шакур получил пять огнестрельных ранений.

Через 9 месяцев отбывания наказания музыканта освободили под залог. Однако через год после выхода из тюрьмы Тупак Шакур был застрелен неизвестными.

Томми Ли

Томми Ли. Фото: www.globallookpress.com / Mayer/face to face

Известный музыкант Томми Ли был обожаем фанатками, увлекался наркотиками и был завсегдатаем элитных ночных клубов Лос-Анджелеса. Там он познакомился с известной актрисой Памелой Андерсон. Через шесть недель знакомства пара связала себя узами брака.

Однако бурные семейные страсти звездной пары часто перерастали в ссоры. Во время одного из таких инцидентов Томми Ли поднял руку на жену. Памела вызвала полицию, которая вывела парня из семейного особняка в наручниках.

Как утверждали сотрудники прокуратуры, У Памелы Андерсон были синяки по всему телу. Вскоре актриса подала заявление на развод с Томми Ли, который даже не отрицал факт применения к жене физической силы. Суд приговорил музыканта к шести месяцам лишения свободы и 200 часам общественных работ. Кроме этого, он был обязан внести пожертвование в размере 6200 долларов в приют для пострадавших от насилия женщин.

Уэсли Снайпс

Уэсли Снайпс. Фото: www.globallookpress.com / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

В отличие от других знаменитостей, Уэсли Снайпс отбывал наказание за неуплату налогов. За десять лет его долг перед государством составил около 15 миллионов долларов.

Суд приговорил актера к трем годам лишения свободы — максимальному сроку по статье за сокрытие налогов. Звезда вампирской трилогии «Блэйда» отбывал наказание в тюрьме, которая находится в Пенсильвании.

Дэнни Трехо

Дэнни Трехо. Фото: www.globallookpress.com / k55

Самым серьезным по длительности отбывания срока за преступления оказался актер Дэнни Трехо. Звезда фильма «Мачете» попал в тюрьму еще в молодости, отсидев в общей сложности 11 лет. Будучи подростком, Дэнни пристрастился к нарковеществам и попал под дурное влияние дяди, с которым он совершил серию преступлений.

Пребывая в тюрьме, Дэнни Трехо прошел программу по наркореабилитации, после которой он навсегда избавился от нарокзависимости. Тут же он стал чемпионом Пенсильвании по боксу в своей категории.

Трехо мечтал стать боксером, но однажды его приятель по обществу анонимных наркоманов предложил сыграть заключенного в фильме-боевике «Поезд-беглец». Сценарий киноленты написал поклонник Дэнни с прошлых боксерских поединков — Эдвард Банкер. Вскоре Трехо стали приглашать на различные роли в кино. Кроме этого, актер помогал своим коллегам в наркореабилитации и проводил беседы в учебных заведениях о вреде употребления наркотических веществ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сын Михаила Ефремова отказался ехать в колонию на юбилей отца.