В небе над Россией уничтожены несколько беспилотников

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Некоторые даже нацеливались на Московскую область, однако средства противовоздушной обороны справились с задачей.

В течение минувшей ночи в небе над Россией были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Они нацеливались на Московскую, Брянскую и Тамбовскую области. Однако средства противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщает Министерство обороны России.