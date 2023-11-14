Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Как Зеленскому заставить Байдена включиться в конфликт полностью? Пойдет ли на это Белый дом?

Украина сможет победить в конфликте только в том случае, если Соединенные Штаты в разы увеличат свою вовлеченность в него. Такое заявление сделал неназванный сотрудник конгресса США в беседе с Newsweek.

«Чтобы Украина победила… США придется не только придерживаться текущего курса (на помощь Незалежной— Прим. ред.) — нам придется поднять свою вовлеченность в разы. К сожалению, мы на такое не пойдем», — сказал он.

Причем необходимый уровень вмешательства должен быть невиданным со времен поздней холодной войны приверженности и лидерства со стороны Вашингтона. По словам источника издания, президентская кампания Дональда Трампа может только ухудшить и без того бедственную ситуацию в конгрессе в вопросе Украины.

«Я думаю, что у них (украинских властей. — Прим. ред.) проблема, и ожидаю, что эта проблема станет еще больше… К несчастью, цифры и время не на их стороне», — подчеркнул сотрудник конгресса.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Еще 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине началась война дипфейков с Зеленским и Залужным.