После слухов о смерти и ухода из кино: как сейчас живет актер Александр Збруев

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Читайте нас в: Дзен Новости

Народный артист РСФСР все реже появляется на экранах, однако театр он не бросает.

Народный артист РСФСР Александр Збруев больше не снимается в кино. Последнюю роль — в сериале «Содержанки» — он исполнил в 2019 году.

Однако 85-летний актер все еще выступает в родном театре «Ленком». На эту сцену он выходит более 60 лет, на сегодня в его репертуаре — спектакли «Женитьба», «Вишневый сад» и «Ва-банк».

Как сообщает издание NEWS.ru, слухи о тяжелой болезни и даже смерти Збруева, прорывавшиеся в прессу, ничего общего с действительностью не имеют.

Актер родился 31 марта 1938 года в Москве. После школы пошел в Щукинское училище, его мастером был Владимир Этуш.

В «Ленкоме» — тогда он назывался Московским театром имени ленинского комсомола — он служит с 1961-го. За это время им сыграны свыше трех десятков ролей.

Успех в кино пришел в 1962-м, когда Збруева взяли в фильм «Младший брат». Потом были «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс», «Бедная Саша», и многие другие — почти 70 кинопроектов.

Збруев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени за вклад в развитие культуры и искусства. Осенью 2022-го появились слухи о смерти актера, однако новости оказались фейком.

Артист поспешил успокоить публику. Он признал, что переживал проблемы с артериальным давлением, приходилось и скорую помощь вызывать, но до госпитализации дело не дошло.

До смерти, очевидно, тоже. Актер благодарил поклонников за заботу и заявлял о работе в театре «на полную катушку».

Збруев был женат дважды. Первый брак с коллегой Валентиной Малявиной продлился четыре года. С 1967-го артист женат на Людмиле Савельевой, у супругов есть дочь Наталья. Еще у него есть внебрачная дочь от Татьяны Шаниной, связь не имела продолжения, Савельева не стала подавать на развод.

О Наталье звездные родители говорить не любят. Известно, что проблемы с ментальным здоровьем приводили девушку в психиатрические лечебницы, однажды она подожгла собственную квартиру. Татьяна Збруева училась в ГИТИСе у Валерия Гаркалина, она служит в труппе «Ленкома» с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о любовных треугольниках знаменитых советских артистов.