«Барракуда» и «Стальной ветер»: какие железные «участники» бьются за победу в «Битве роботов»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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С каждым годом роботы становятся совершеннее, а битвы — зрелищнее.

Роботы — это вполне женское дело. Это с успехом доказывают участницы отборочного тура международных кибербоев «Битва роботов». Чем привлекают бои машин прекрасную половину человечества — выяснил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Как только «Барракуду» заводят, от нее машинально хочется отпрыгнуть. Эта стальная громадина весом больше центнера развивает скорость до семи метров в секунду, а ее мощная челюсть легко может подбросить оператора вместе с камерой на пять метров в высоту.

Такой тип оружия называют флиппер. Благодаря ему единственная женская команда «Битвы роботов» — Energy girls — одолела своих соперников на недавнем отборочном этапе чемпионата.

Эти девушки увлеклись боями машин вслед за своими парнями, которые вечно пропадали в гараже, собирая очередного робота. Вот и сделали своего. Теперь и схватки обсуждают вместе, и апгрейд бойцов делают сообща.

«У нас при подаче газа замерзают клапана, из-за того, что они замерзают, газ не попадает в оружие и крышка перестает стрелять», — поделилась участница команды Energy girls Валерия Орлова.

И хрупкие девчонки начинают крутить гайки и паять провода. Здесь же реанимируют еще одного робота.

Это Iron wind или «Стальной ветер»: на отборочном турнире битвы он разносил противников в несколько раз крупнее себя. Раунд — всего три минуты, но за это время машина успевала нанести сопернику повреждения, требующие капитального ремонта.

Оружие «Стального ветра» вращается со скоростью в 8 тысяч оборотов в минуту. Его крутят сразу четыре двигателя. И тут интересный момент, даже если три из них выйдут из строя, этот тяжеленный нож или, как его называют, горизонтальный спинер продолжит крушить и молотить.

«Любые покупные изделия, которые используются в роботе, нужно дорабатывать, перепроверять, максимально делать защищенными. Чтобы исключить вот эти маленькие шансы, что что-то пойдет не по плану», — рассказал участник команды Energy Олег Козьмин.

«Битве роботов» в России уже восемь лет, за эти годы из примитивных покатушек по рингу она выросла в чемпионат с полусотней команд, среди которых и сильнейшие в мире — в том числе из Китая и Индии. А следят за этими состязаниями тысячи поклонников.

«Мы все боремся за призовой фонд, который будет шесть миллионов, он будет распределяться среди победителей. Робот — это очень дорогая штука, поэтому то будет приятным бонусом», — поделился планами капитан команды Daddy Bots Артем Юмашев.

С каждым годом роботы становятся совершеннее, а битвы превращаются в настоящее шоу, которое привлекает не только зрителей, но и спонсоров для команд. Сегодня среди них — крупнейшие компании страны. И совсем скоро они будут бороться за право поддерживать лучших игроков.