Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Ежедневно для гостей выставки проводится свыше 500 экскурсий.

На грандиозной выставке «Россия» на ВДНХ продолжаются дни дальневосточных регионов нашей страны. 14 ноября в центре внимания будут Хабаровский край и Магаданская область.

А в понедельник на выставке прошел технический день. Организаторы обновили стенды, провели дополнительные тренинги для работников.

А волонтеры разобрали карточки обратной связи от посетителей. Такие отзывы традиционно оформляются в форме сердец, которые стали одним из символов форума. Каждый желающий мог оставить послание организаторам или высказать свое мнение о той или иной экспозиции.

Международная выставка-форум «Россия» работает по будням с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00. Она продлится до 12 апреля. Посещение бесплатно. А еще каждый день для гостей будут проводить больше 500 экскурсий.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит фотозона «Алые паруса» на ВДНХ.