Обидеть художника может каждый: в Петербурге раскритиковали памятник Шаляпину

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жаркие споры не утихают в северной столице уже несколько дней.

Он художник, он так видит. В Петербурге развернулись жаркие дискуссии по поводу внешнего вида будущего памятника Федору Шаляпину. Противники считают монумент слишком одиозным, а сторонники напоминают о свободе творческой мысли. Почему горожане не оценили замысел автора, узнал корреспондент «Известий» Максим Бажанов.

Федор Шаляпин будет выглядеть так. Только в разы больше. Бронзовый памятник высотой почти пять метров авторы хотят видеть в Александровском парке на площадке перед театром, где когда-то выступал прославленный певец.

Скульптор увидел Шаляпина именно таким — в пышной шубе и с маленькой головой. И не скрывает — его вдохновил портрет, написанный Кустодиевым.

Такое видение художника поняли не все. Некоторые специалисты считают, что городу нужны монументы в более классическом духе.

Одно неоднозначное творение авторов уже есть на улицах города. Это вот памятник Александру Блоку. Многие жители города и его гости до сих пор не понимают почему памятник нужно было установить именно под наклоном. Потому что со стороны это выглядит как-будто монумент вот-вот упадет.

К слову, есть и те, кто поддерживает авторов и видят в скульптуре украшение центра северной столицы.

На работе Ротанова и Кожина город остановился не просто так. Она победила на конкурсе к 150-летию Шаляпина. Члены жюри выбрали ее из более, чем 60 скульптур.

Комитет по градостроительству и архитектуре тоже поддерживает авторов скульптуры. Им она нравится.

Установка памятника планируется за счет бюджетных средств. Далее по процедуре предполагается, что Администрация Петроградского района выступит инициатором установки памятника Федору Шаляпину на территории Александровского парка. Реализовать идею планируется до 2026 года.

Получается, от реализации замысла отделяет только финансовый вопрос. Как только деньги на установку будут найдены и выделены — памятник займет свое место. Если споры вокруг него не вспыхнут с новой силой.