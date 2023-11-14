Не простое, а золотое: ФАС проверит обоснованность подорожания яиц в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Что будет с ценой на яйца, после того, как этим вопросом заинтересовался ФАС?

Обоснованность цен на куриные яйца в десяти федеральных торговых сетях проверят, сообщают «Известия». Федеральная антимонопольная служба поручила своим территориальным органам собрать соответствующие данные и проанализировать разницу между закупочными ценами, которые выставляют птицефабрики, и розничными после того, как яйца оказываются на прилавках.

Между тем, между тем в Минсельхозе сообщили о работе по увеличению импорта этой продукции из стран Евразийского экономического союза. В организацию, помимо России, входят Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Армения. Как пояснили в Минсельхозе, расширение поставок куриных яиц из государств ЕАЭС позволит стабилизировать ситуацию с ростом цен на них.

Такая же ситуация на рынке и с мясом курицы. Причем именно этот фактор, повлекший увеличение спроса на яйца, произодители называют причиной повышения спроса на белковый продукт.

Ранее 5-tv.ru выяснял, когда снизятся цены на мясо курицы.