«С каждой неделей»: в Белом доме сделали неприятное для Украины заявление

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde / face to face; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Джейк Салливан говорит то, что в Киеве предпочли бы не слышать.

В США уже начали признавать, что не могут обеспечить Украину всем необходимым, как обещали ранее — с каждым днем возможности оказания помощи Киеву сокращаются. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«С каждой неделей нам становится все сложнее полностью финансировать то, что мы считаем необходимым предоставить Украине», — отметил чиновник.

Салливан добавил, что администрация президента Джо Байдена якобы способна оказывать требуемую военную помощь Украине. Но без одобрения дополнительного финансирования со стороны Конгресса это сделать сложно.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский в отчаянии пытается дозвониться до Дональда Трампа.