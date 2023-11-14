Снайперская винтовка артиллерии: как армия России использует пушку «Рапира» в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Руссак; 5-tv.ru

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Украинские боевики потерпели очередное поражение в рамках спецоперации.

На артемовском направлении СВО бойцы добровольческой бригады «Ветераны» уничтожили позиции ВСУ. Удар нанесли противотанковой пушкой «Рапира».

Военные называют ее снайперской винтовкой артиллерии. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин узнал, почему.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские БПЛА превращают в пыль боевиков ВСУ.