«Не виден на радарах»: какие страны выстроятся в очередь за российским истребителем Checkmate

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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У российского самолета мало конкурентов. И перед ними у истребителя есть одно решающее преимущество.

Российский истребитель Checkmate займет уверенную позицию на рынке военной техники. Такое мнение высказал военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с URA.RU. Специалист перечислил самые выдающиеся характеристики военного самолета.

«Это маневренность, скорость, применение различных типов боеприпасов, встроенная РЛС (радиолокационная станция). Он не виден на радарах», — рассказал военный аналитик.

Михайлов отметил, что в мире мало истребителей пятого поколения. Этот статус принадлежит только американским F-22 и F-35, а также российскому Су-57. Европейские же истребители можно отнести к категории «4++». Но есть у истребителя Checkmate одно невероятное преимущество, которое делает его заметно более привлекательным для потенциальных покупателей.

«Истребитель будет соответствовать боевым машинам, которые на некоторых рынках стоят по 80-100 миллионов долларов за штуку. Точную цену Checkmate никто не знает, но я думаю, что она будет в районе 25-30 миллионов долларов», — поделился предположением эксперт.

И именно демократичная цена истребителя Checkmate — это его самое главное достоинство, уверен Михайлов. Из-за того, что самолет будет стоить дешевле своих прямых конкурентов, он определенно будет пользоваться спросом. Михайлов предположил, что потенциальными покупателями Checkmate могут стать страны Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

Ранее военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru рассказал, чем российский истребитель Checkmate превосходит американский F-35.