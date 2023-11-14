Помогла медиация: как хирург Хайдаров договорился с пострадавшими пациентками

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Громкий скандал о пострадавших от рук звездного хирурга Хайдарова близится к завершению. Или все-таки нет?

Чем закончится шумиха вокруг клиник пластического хирурга Тимура Хайдарова? Завесу тайны приоткрыл сам специалист в разговоре с корреспондентом «Известий».

Хирург рассказал, что изначально был готов на любой формат решения вопросов, кроме поливания друг друга грязью. И специальная юридическая процедура — медиация — ему во многом помогла решить острые вопросы с недовольными клиентками. Примечательно, но как рассказал Хайдаров, до финальной части процесса большая часть клиентов попросту не дошла.

«Медиация, чем и хороша, что решение в любом случае будет. То есть, некоторые просто не дошли до конца, кто-то там отозвал, отошел от медиации и решил просто прийти пообщаться тут, решить какой-то вопрос. Но в 100% случаев находится определенное решение, другой вопрос, устраивает кого-то, не устраивает, это уже немного другая история», — объяснил Хайдаров.

Звездный хирург рассказал, что у большинства пациентов запланированы повторные операции, которые помогут исправить моменты, которыми клиенты были недовольны.

«Конечно, мы предлагаем варианты переделок, коррекции. Обычно это делается на очень удобных условиях для пациента или для клиники. Пациент оплачет какую-то минимальную часть, то есть расходную часть, наркоз, пребывание, а все остальное хирург берет на себя или клиника», — уточнил специалист.

Пластический хирург Хайдаров добавил, что в ряде случаев — если пациент испытывает проблемы с финансами — клиника готова пойти навстречу и исправить недочеты бесплатно, все расходы покрывает исполнитель. Иногда спорный вопрос решается банальным возвратом средств клиенту.

«Когда уже мы видим, допустим, и понимаем, что помимо запроса есть еще какие-то претензии или обвинения в наш адрес с вытекающими компенсациями ущербов, то мы тогда говорим: „Извините, вот тут давайте судиться“. Вот тут пусть проводится судмедэкспертиза и уже суд будет решать, кто прав, кто виноват», — отметил специалист.

Хайдаров добавил, что клиника также не раз сталкивалась с клеветой и подавала иски в суд. Входят ли певицы Слава и Любовь Успенская в число тех, с кем удалось решить вопрос о неудачной пластике посредством медиации, Хайдаров сообщать не стал, сославшись на врачебную и юридическую тайну.

Певица Слава и Хайдаров враждуют уже несколько месяцев. Минувшим летом исполнительница обвинила пластического хирурга в некачественно сделанной операции. Врач свою вину не признал, сказав, что певица не соблюдала его рекомендаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда зашли разбирательства Славы и Успенской с Хайдаровым.