Подарок на день рождения: шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в шестой раз

Шеф-повар Гордон Рамзи и его 49-летняя жена Тана стали родителями в шестой раз

Фото: www.globallookpress.com / Lisa O'Connor

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Теперь в семье знаменитостей три сына и три дочери. Дело сделано, шутит Рамзи.

Популярный британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи стал отцом в шестой раз. Супруга Кейтана или Тана, как ее называют близкие, Хатчесон сделала ему волшебный подарок ко дню рождения — 8 ноября знаменитый кулинар отметил 57-летие. Его жене, к слову, 49 лет, и поклонники недоумевают — как может настолько здорово выглядеть только что родившая женщина в этом возрасте. Та в ответ лишь лучезарно улыбается с фото в соцсетях, прижимая младенца к груди.

«Что за удивительный подарок ко дню рождения! Пожалуйста, поприветствуйте Джесси Джеймса Рамзи — наш воппер весом семь фунтов и десять унций (около 3,5 килограмма— Прим. ред.). Еще один кулек любви в команде Рамзи! Три мальчика, три девочки… Дело сделано!» — написал многодетный отец.

Многодетные Тана и Гордон — пример по-настоящему крепкой пары знаменитостей. Фото: Instagram* / gordongram

В своем блоге Рамзи опубликовал кадры, сделанные в больничной палате. Вероятно, снимки были сделаны вскоре после родов. Супруги выглядят счастливыми, они любуются малышом и нежно целуют его. Фанаты шеф-повара поздравляют его с пополнением, при этом многие беспокоятся о здоровье ребенка, апеллируя к возрасту родителей. Очевидно, сами знаменитости не озабочены репродуктивными стереотипами.

Гордон и Тана поженились в 1996 году, они вместе уже больше 27 лет. В 2016 году пара пережила потерю ребенка, выкидыш произошел на пятом месяце беременности. Год спустя отец Хатчесон, работавший в ресторанном бизнесе Рамзи, получил полгода тюрьмы за взлом его компьютера. Со временем отношения в семье наладились, общение с провинившимся не оборвалось после скандала. Звезды воспитывают дочерей Меган, Холли и Матильду, а также сыновей Джека, Оскара и теперь крошку Джеймса. Холли и Джек — двойняшки.

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