«Мятое все»: стилист Омар Байрамов разнес наряд блогера Алины Шпак

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Пока знаменитость публикует фотоотчеты с мероприятия, эксперты из мира моды смеются над ее одеждой. И ее коллег.

Звание обладательницы самого странного и неуместного наряда на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды» с легкой руки стилиста Омара Байрамова досталось популярному блогеру Алине Шпак. По мнению эксперта, звезда, называющая себя тренером по дыхательным и энергетическим практикам, не до конца прочувствовала энергетику мероприятия и выбрала предельно неподходящий туалет.

Шпак, судя по отчетам в социальных сетях, чувствовала себя уверенно. Она с удовольствием вышла к фотографам, позировала, подчеркивая глубину разрезов платья и блеск лаковой кожи, которой были обтянуты ее стройные ноги. Увы, как бы комфортно себя ни чувствовала звезда, по мнению Байрамова, если и стоило внимательно рассмотреть образ блогера, то только ради понимания — не надо так одеваться.

«Это самый странный наряд, который был выбран: лакированные ботфорты и атласное платье такого медного цвета. Мятое все. Несочетаемое… Девушка достаточно симпатичная, фигура у нее красивая, она такая миниатюрная, можно было подобрать. Но у меня такое ощущение складывается, сколько я посещаю такие мероприятия, что все-таки у нас определенная публика, не скажу, что все, хочет эпатировать», — высказался стилист.

Алине Шпак предложили нанять персонального стилиста. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Как отметил Байрамов, в большинстве своем именно блогеры предпочитают выделяться на красных дорожках подобными методами: много секса в образе, вычурные наряды и детали — что угодно, только бы запомниться зрителю. Эксперт заявил, что блогеры регулярно выходят в свет в одежде, не подходящей им по фигуре, а еще совсем не задумываются об уместности своего модного шок-контента. Простыми словами — игнорируют дресс-код.

«У нас все метят в какой-то Голливуд-стайл, но при этом экономят на стилистах, на профессионалах… Половина действительно не прибегают к услугам профессионалов, к сожалению. Уважаемые наши селебрити, это видно, а мне как профессионалу это видно и смешно», — обратился к знаменитостям стилист.

Поклонники часто недоумевают, когда видят известных и состоятельных людей одетыми как попало. Разумеется, для каждого это «как попало» — лишь отражение субъективного отношения к красоте. И десятки фанатов восхищаются стилем той же Шпак. Но дать совет или осудить аудитория артистов никогда не забывает, как бы те ни старались соответствовать ожиданиям. Что такое критика экспертов из мира моды, да и многих других «миров», отлично знает, в том числе, певица и телеведущая Ольга Бузова. Многие коллеги поражаются ее стойкости — такое количество хейта не каждый вынесет.

Ранее в интервью 5-tv.ru Омар Байрамов обсудил стиль Бузовой. Он признался, что и сам когда-то ее беспощадно критиковал. Пока не случилось поработать на одной съемочной площадке. Как звезда «Дома-2» очаровала строго стилиста?