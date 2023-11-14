Первая группа россиян вернулась из сектора Газа: как это было

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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МЧС при поддержке дипломатов уже готовится к вывозу из сектора Газа следующей группы россиян.

В Москве минувшим вечером встретили очень важный борт. Он доставил первую группу россиян — 70 человек, спасенных из сектора Газа. Путь домой был непростым и долгим. Но, как говорят сами люди, он того стоил. В последние недели россиянам пришлось пережить настоящий ужас. А дома, как говорится, и стены помогают. Хронология этого дня у Романа Польшакова, корреспондент «Известий» передает из Домодедово.

Всего спецбортом МЧС в Москву доставили 70 россиян, 28 из них — дети. Врачи и психологи были и на борту, но экстренная помощь никому не потребовалась. Но на всякий случай в аэропорт тоже прибыли скорые.

Многих прибывших встречали родственники. Первое, о чем говорят люди, — они наконец-то чувствуют себя в безопасности.

Всего в списках на переход из Палестины в Египет больше 400 россиян. Следующая группа уже готовится к эвакуации: через КПП должны пройти еще около 100 наших соотечественников. По данным дипмиссии РФ в Палестине, в Газе все еще находятся около тысячи граждан России, из которых около половины которых — дети.