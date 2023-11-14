В «Человеке-пауке» мог сыграть Ди Каприо: неизвестные факты о фильмах Marvel

Фото: Кадр из к/ф «Человек-паук: Нет пути домой», реж. Джон Уоттс, 2021 г.

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Новая книга «MCU. Господство Marvel Studios» готовилась к печати четыре года, чтобы по-настоящему удивить поклонников киновселенной.

В октябре издательство Liveright выпустило в свет книгу «MCU. Господство Marvel Studios», в которой журналисты, критики и подкастеры рассказали историю становления студии. Авторы работали четыре года, они опросили не одну сотню людей, так или иначе имевших отношение ко вселенной Marvel. Автор «Кинопоиска» Алексей Ионов в своем материале собрал самые интересные факты из этого труда.

У студии было много владельцев, неумелое руководство в 1996 году привело компанию к банкротству. Но один из глав Айзек «Айк» Перлмуттер с помощью Ави Арада, гендиректора фирмы-производителя игрушек Toy Biz, зарабатывавшей на лицензиях Marvel, убедил владевших долгом банкиров, что у студии и ее героев вроде Человека-паука большое денежное будущее. И ее удалось сохранить. Арад сказал инвесторам, что персонаж стоит не менее миллиарда долларов. В итоге шесть фильмов о нем собрали в прокате восемь миллиардов.

«Человек-паук»

Леонардо Ди Каприо. Фото: www.globallookpress.com / Jared Milgrim

Режиссер Джеймс Кэмерон однажды назвал «Человека-паука» своим «величайшим неснятым фильмом». В 1998 году он горел идеей работать над фильмом о своем любимом супергерое, в проект он хотел пригласить Леонардо Ди Каприо на роль Питера Паркера и Арнольда Шварценеггера на роль Доктора Осьминога. Но из-за проблем с авторскими правами, судов и прочих передряг старт слишком затянулся. И Кэмерон взял Ди Каприо под руку и повел на «Титаник».

«Железный человек»

Роберт Дауни-младший в роли Железного человека. Фото: кадр из к/ф «Железный человек», реж. Джон Фавро, 2008 г.

Marvel Studios взяла кредит, чтобы самостоятельно снять фильм «Железный человек. Голливудские студии в производстве не участвовали, на площадке царил бардак. Арт-директор Дэйв Классен и художник-постановщик Майкл Рива устраивали коктейльные вечеринки, Роберт Дауни-младший постоянно импровизировал, сценарий менялся на ходу. Его коллега Джефф Бриджес, чтобы справиться со стрессом в результате неорганизованности, представлял, что снимается в студенческом кино, а в ожидании новых реплик играл в кости с операторами. По сути, первый «Железный человек» и стал эдакой независимой картиной. Просто очень и очень дорогой.

«Мстители»

Сэмюэл Л. Джексон. Фото: кадр из к/ф «Мстители», реж. Джосс Уидон, 2012 г.

Интересна история создания экранного облика директора организации «Щ. И. Т.» из «Мстителей». В 2002-м художник Брайан Хитч срисовал его облик с актера Сэмюэла Л. Джексона. Права использовать свое лицо артист не давал, однако он оказался польщен выбором студии. Как выяснилось, Джексон был фанатом комиксов. Во избежание судебных исков (все-таки разрешения никто не спросил) Marvel договорилась с актером: если персонаж появится на экране — сыграет его именно он. Джексон согласился при условии, что на площадке никогда не придется бегать. На один из дней рождения супруга подарила звезде оригинальную иллюстрацию Хитча.

Халк

Актер Эдвард Нортон в роли Халка. Фото: кадр из к/ф «Невероятный Халк», реж. Луи Летерье, 2008 г.

Яростного зеленого монстра в 2008 году сыграл Эдвард Нортон. Он же был продюсером и сценаристом картины. Про артиста ходят легенды — работать с ним непросто. Он не готов слепо следовать сценарию и всегда продвигает свое видение. Поэтому после мучительного опыта «Невероятного Халка» студия с ним попрощалась: «Дело не в деньгах, просто мистер Нортон не умеет работать в команде». Сольников у Халка больше не было, но персонаж появлялся в «Мстителях».

Марк Руффало, которому изначально прочили роль, проиграл Нортону в популярности. Но после ухода звезды он таки получил вожделенный контракт. Переговоры о кандидатуре Руффало длились часами, а на носу уже был посвященный «Мстителям» Comic-Con с участием всего актерского состава. В пять утра — впоследний момент — к дому актера подъехал лимузин, который повез его в аэропорт.

Капитан Америка

Актер Крис Эванс. Фото: кадр из к/ф «Мстители», реж. Джосс Уидон, 2012 г.

Актер Крис Эванс не хотел играть Капитана Америку, так как уже обжегся на роли человека-факела Джонни Шторма в провальной «Фантастической четверке». Но ему упорно подсовывали контракт на девять фильмов с новым персонажем комиксов. Артист думал-думал, но в итоге отказался от этого «рабства». Тогда за дело взялся Роберт Дауни-младший. Он убедил Эванса, что эта работа — профессиональный вызов и способ расширить актерские возможности, да еще и сумасшедшая слава в придачу. Теперь на счету знаменитости шесть работ — на три сольника Капитана Америки и три части «Мстителей».

Железного человека мог сыграть Сэм Рокуэл, Наташу Романову — Эмили Блант, Тора — целое голливудское созвездие. Рассметривались Дэниэл Крейг, Чарли Ханнэм, Том Хиддлстон, Александр Скарсгард и другие. Аманда Сайфред отказалась играть Гамору в «Стражах Галактики», сочла, что никому не нужен фильм о говорящем дереве и еноте. А Вину Дизелю посоветовали сыграть Грута его дети. Несмотря на космические бюджеты и дважды космические сборы, случай порой берет на себя самую главную роль.

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