Нервы у расчетов минометов железные: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Современная техника не оставляет противнику ни единого шанса.

Российские военные используют все свои навыки и умения для защиты Донбасса. Лучшие видео Минобороны РФ — в подборке 5-tv.ru.

Расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» выполняют огневые задачи на передовых позициях на Купянском направлении. Нервы у расчетов железные. До позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров, но никакой суеты и спешки допускать нельзя.

На этой огневой позиции нужно отработать несколько целей. Военнослужащие навели минометы с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь по местам размещения военной техники ВСУ. А после прицельной стрельбы российские бойцы сменяют позицию и наносят новый удар.

А другие огневые задачи выполняет экипаж ТОС «Солнцепек». Выполнив залп 220-миллиметровых термобарических реактивных снарядов по ранее полученным координатам, экипаж, не теряя времени переводит боевую машину в походное положение и покидает огневую позицию.

Для противодействия диверсионных действий противника тяжелые огнеметные системы прикрываются группой охранения, сопровождающей машину на во время выполнения боевых задач.

Ранее 5-tv.ru показывал работу танков Т-80БВМ в зоне спецоперации.