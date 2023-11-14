Все деньги за любовь: раскрыт новый способ развода на свиданиях

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf

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Одна из преступных групп заработала на доверчивых мужчинах 6,6 миллиона рублей за десять дней.

Статистика по результатам «работы» интернет-аферистов настолько пугающая, что эксперты по кибербезопасности снова обращаются к пользователям сайтов знакомств с предостережением. Пострадавшими одной из популярных схем становятся мужчины, надеявшиеся на романтическую встречу с прекрасной дамой. Как пишет KP.RU, эту схему назвали Fake Date — фальшивое свидание.

Старый вариант развода выглядел так: после нескольких интересных бесед со знакомой из сети парень наконец получает предложение встретиться в реальной жизни. Девушка в разговоре упоминает фильм в VIP-кинозале или выступление стендап-комика, что давно хотела посетить. И зовет кавалера с собой. Затем дама присылает ссылку для покупки билетов, по ней жертва попадает на вполне убедительный сайт, где за семь-десять тысяч можно купить те самые билеты.

Он вводит данные банковской карты — номер, срок действия и три цифры с оборота (CCV), нажимает кнопку «Купить». И пока несчастный ждет письма с электронными билетами на почту, перехватившие пароли аферисты опустошают его счет. В итоге ни свидания, ни девушки, ни денег, а потом еще и блокировка на сайте знакомств.

Как это работает сейчас: мошенники обновили схему, чтобы обдирать романтиков побыстрее — до концерта или кинотеатра. Ведущий аналитик компании F.A.C.C.T. (расследования в области кибербезопасности) Евгений Егоров рассказал, что теперь после интересного знакомства преступники разыгрывают один из нескольких подготовленных сценариев. Например, незнакомка показывает пару своих пикантных фото, а потом приглашает в приват на сервисе OnlyFans. Пока парень оплачивает подписку (заманчиво дешевую), его пароли открывают доступ к счетам.

«Теперь они используют мобильные приложения с внедренной шпионской программой. Девушка скидывает ссылку на фейковый сайт сервиса, с которого нужно загрузить мобильное приложение. Спрятанная в нем шпионская программа перехватывает вводимые данные банковской карты и входящие СМС-коды. Исход один — денежки тю-тю», — говорит Егоров.

Бывает и так, что откровенные фото якобы не загружаются, потому что девушке надо оплатить интернет. Или купить платную версию сайта знакомств. Или банально оплатить ей такси — дама вся горит и уже выезжает. По данным экспертов, получивших доступ к чатам мошенников в Telegram, одна из преступных групп за 10 дней сентября списала более 6,6 миллиона рублей с карт неудавшихся ловеласов — 721 перевод со средним чеком в 9180 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об одном из самых настойчивых аферистов — он позвонил своей жертве 1145 раз.