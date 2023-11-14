Выступили против воли всего мира: как США приложили руку к смерти мирных жителей сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

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Жертвы среди мирного населения сектора Газа будут только расти, если не предпринять действия для завершения военных действий.

США, потакая Израилю, своими действиями и одновременно бездействием провоцируют усиление гуманитарной катастрофы в секторе Газа, что влечет за собой смерти мирных граждан. С таким заявлением выступил МИД РФ.

МИД РФ приводит независимую статистику. Даже сухие цифры способны пробудить эмоции: за последние две недели свыше 11 тысяч жителей сектора Газа были убиты, около 4,5 тысячи из них — дети. Среди убитых также около сотни сотрудников БАПОР и других агентств ООН. Ранения получили около 30 тысяч палестинцев, тысячи считаются пропавшими без вести. Более 1,5 миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома на севере Газы.

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Для эвакуации мирного населения сектора Газа открыт только один КПП на границе с Египтом. Шесть пунктов пропуска с израильской стороны закрыты.

«С 21 октября в анклав заехали около 900 грузовиков с жесткими ограничениями по грузам. Питьевой воды хватает только 4% нуждающихся, топливо для энергогенераторов, снабжающих больницы и госпитали, не завозят вовсе», — говорится в сообщении МИД РФ.

Нехватка гуманитарной помощи, отметили в МИД, привела к тому, что пациенты медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа были фактически обречены на смерть, когда там отключилось электроснабжение.

Всего через КПП «Рафах» эвакуировано немногим более двух тысяч иностранцев, из них только две группы россиян и членов их семей (70 и 99 человек).

В дипведомстве отметили, что все официальные сообщения ООН о ситуации на Ближнем Востоке «буквально кричат о недопустимости нынешней ситуации», а все представители ООН в один голос призывают к «немедленному гуманитарному прекращению огня». Однако препятствует этому всего одна страна — США.

«До сих пор Совет Безопасности не может выполнить свой прямой мандат и остается парализованным в результате позиции одной страны — США», — отметили в российском ведомстве.

В МИД добавили, что США последовательно отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному прекращению огня. Также Штаты проголосовали против принятой подавляющим большинством стран-членов резолюции ГА ООН по «Защите гражданских лиц и соблюдению правовых и гуманитарных обязательств».

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США, конечно же, пытаются предложить свою идею решения конфликта, но оно предусматривает продолжение Израилем военной зачистки сектора Газа и произвольные атаки на Ливан и Сирию. Все, что предполагается делать в планах Штатов для спасения жизней жителей сектора Газа — лишь «призыв к неким паузам», которые не регулируются никакими необходимыми механизмами, а значит — не приведут к остановке боевых действий.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Обострение на Ближнем Востоке прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он указал на попытку Вашингтона подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками. По словам президента, урегулировать этот кризис будет возможно лишь после решения политических вопросов, в частности создания Палестинского государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Израиль бомбит жилые дома и мечети в секторе Газа.