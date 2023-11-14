«Такое случается нередко»: как мужчине получить шикарное тело без спорта и диет

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Данный метод поможет быстро и легко привести себя в форму. В чем секрет?

Пластический хирург Иван Чесалин сообщил, что мужчины могут добиться идеального тела с помощью липофилинга — методики коррекции фигуры. Об этом он рассказал изданию Газета.ру.

«Иногда мужчине даже в результате изнурительных тренировок и диет не удается избавиться от жировых отложений в определенных зонах и нарастить мышечную массу. А такое случается нередко и может быть связано с анатомическими особенностями тела и врожденной конституцией», — сказал хирург.

Он отметил, что липофилинг совместно с липосакцией сотворит чудеса. Это поможет получить «тело мечты». Лишний жир можно пересадить в зону ягодиц, омолодить лицо и сделать более выраженные скулы и подбородок. Это поможет быть не просто мужчиной в хорошей форме, а настоящим альфа-самцом.

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