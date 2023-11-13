Харрис все контролирует: Байден оговорился или признался?

Глава Штатов Байден признался, что в США все контролирует вице-президент Харрис

Фото: www.globallookpress.com / Saquan Stimpson

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Неожиданное признание Байдена многих повергнет в шок. Что он сказал?

Президент США Джо Байден провел встречу с хоккеистами-чемпионами. И там он рассказал, кто контролирует дела в Белом доме.

«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», — сказа Байден.

Речь, очевидно, шла о Камале Харрис. Она занимает пост вице-президента США. До сих пор неясно, оговорился ли Байден или назвал имя человека, который на самом деле находится у руля.

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Кстати, Баден далеко не первый раз называет свою подчиненную президентом. Наиболее свежий случай произошел в мае. Тогда американский лидер во время речи на гала-концерте EMILY's List выразил слова благодарности… «своему руководителю» Камале Харрис.

Вместе с тем, не только речи Байдена вызывают у многих обеспокоенность, но и поведение. Он неоднократно спотыкался на ровном месте, пытался поздороваться с воздухом. Многие связывают оговорки Байдена и поведение с серьезными проблемами со здоровьем и преклонным возрастом.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден знатно опозорился на траурной церемонии. 80-летний американский лидер «потерял ориентацию» во время мероприятия возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище, ему потребовалась помощь почетного караула.

Видеозапись с казусом главы США моментально разлетелась по сети и стала предметом обсуждения.